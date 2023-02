Archiviato non senza amarezza il pareggio beffardo maturato in pieno recupero nel Monday Night match della 21esima giornata di Serie A sul campo del Monza, la Sampdoria osserverà un giorno e mezzo di riposo prima di ritrovarsi mercoledì pomeriggio, al “Mugnaini”, per cominciare a preparare il prossimo impegno che la vedrà protagonista contro l’Inter lunedì prossimo al Ferraris (ore 20.45).