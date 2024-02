Allenamento pomeridiano per la Salernitana, attesa venerdì dalla trasferta di Milano contro l'Inter. Fabio Liverani si prepara all'esordio sulla panchina granata con qualche dubbio di formazione: l'intenzione del tecnico - riferisce Salernitananews.it - sarebbe di puntare sul 4-3-1-2.

Tanta l'emergenza in difesa vista la squalifica di Bradaric e le assenze di Fazio, Gyomber, Pirola e Pierozzi, anche se si spera nel recupero di Pasalidis. La linea a quattro davanti a Ochoa dovrebbe quindi essere composta da Zanoli, Boateng, Manolas e Sambia, mentre la mediana dovrebbe vedere in campo Maggiore, Coulibaly e Basic. Per il ruolo di fantasista si candidano Candreva, Kastanos, Martegani, Vignato e Gomis, mentre "la coppia Dia-Weissman quindi sembra scontata in avanti", chiosa la testata.