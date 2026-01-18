Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, approccia la trasferta di venerdì contro l'Inter raccogliendo alcune buone notizie: a San Siro, il tecnico nerazzurro potrà contare su Felipe Loyola, Ebenezer Akinsanmiro e Antonio Caracciolo. Il cileno, nuovo acquisto dei toscani è arrivato in città e potrà essere inserito tra i convocati appena arriverà il transfer. Un rinforzo che dà gamba e alternative, soprattutto in mezzo al campo.

Akinsanmiro invece rientra dalla Coppa d’Africa e torna a disposizione dopo il periodo lontano dalla squadra, mentre il capitano rientra dopo la squalifica.