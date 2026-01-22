Gilardino potrebbe proporre Durosinmi titolare. Secondo il Corsport, il tecnico del Pisa sta valutando l'inserimento nella formazione di partenza dell'ultimo arrivato in vista del match di domani a San Siro contro l'Inter.

Il bomber nigeriano, arrivato nel mercato di gennaio, non gioca una partita intera dalla metà di dicembre, poi lo stop del campionato ceco. Ma gli sono bastati pochi minuti per siglare la sua prima rete con la nuova squadra, l'1-1 di testa all'Atalanta. Lui è in ballottaggio con Meister, mentre il tecnico dei toscani certamente recupererà Caracciolo dalla squalifica e Akinsanmiro tornato dalla Coppa d'Africa.