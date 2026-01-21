E' cominciata lunedì, dopo una domenica di riposo, la preparazione del Pisa alla gara contro l'Inter, in programma dopodomani a San Siro. La squadra di Alberto Gilardino, che domani mattina si allenerà Al Centro Sportivo di San Piero a Grado, si trasferirà a Milano in serata. Venerdì, prima del match, i toscani svolgeranno la consueta seduta di risveglio muscolare. 

Sezione: L'avversario / Data: Mer 21 gennaio 2026 alle 23:37
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
