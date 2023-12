Ancora uno stop dell'ultimo momento per il Napoli, che a poche ore dell'Inter si vede costretto a rinunciare ad Alessandro Zanoli a causa di una lombalgia. Avendo di fatto solo Di Lorenzo a disposizione come esterno di ruolo, a Mazzarri restano disponibili solo cinque difensori per quattro posizioni in campo: secondo La Gazzetta dello Sport è probabile che il tecnico decida di spostare a sinistra il brasiliano Natan, mentre in mezzo dovrebbero spuntarla Rrahmani e Ostigard. L'alternativa è far ricoprire il ruolo di terzino all'ex Juan Jesus.

In mezzo al campo può farcela Zielinski insieme a Lobotka e Anguissa, mentre in attacco Politano e Kvaratskhelia affiancheranno Osimhen.