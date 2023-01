La ripresa del campionato si avvicina e il Napoli si prepara a far visita all'Inter nella sera del 4 gennaio. Secondo gli ultimi aggiornamenti de La Gazzetta dello Sport, Spalletti ha recuperato anche Demme e Meret oltre a Kvaratskhelia e Rrahmani: il georgiano sarà titolare, l’ex veronese è in ballottaggio con Juan Jesus per affiancare Kim.