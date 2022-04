Il derby di ritorno di Coppa Italia si avvicina e i colleghi di Sky Sport fanno il punto sulla situazione in casa Milan. Nell'allenamento mattutino a Milanello ha lavorato ancora a parte Romagnoli, protagonista di una sessione in palestra, mentre tra gli assenti spiccava Calabria: il terzino - riferisce l'emittente - è rimasto a casa perché ha ancora la febbre: è a forte rischio per il derby. Restano ai box anche Florenzi e Ibrahimovic.