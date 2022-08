Nella settimana che conduce alla sfida contro l'Inter, il Lecce si è ritrovato questa mattina all'Acaya Golf Resort & SPA per una seduta d’allenamento. È stato a riposo Askildsen per una gastroenterite, mentre Tuia, Dermaku, Strefezza e Calabresi hanno seguito un programma di lavoro personalizzato. Il nuovo acquisto Lameck Banda ha invece sostenuto le visite mediche e subito dopo è partito per il disbrigo di pratiche burocratiche. Domani è prevista una doppia seduta.