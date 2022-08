Allenamento pomeridiano quest'oggi per la Lazio, che si è ritrovata a Formello dopo il giorno di riposo concesso da Maurizio Sarri per cominciare a preparare la gara di venerdì sera contro l'Inter. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, i biancocelesti hanno svolto alcune esercitazioni tecniche seguite da un lavoro di carattere atletico e da una partitella a campo ridotto. I calciatori scesi in campo da titolari contro il Torino sabato sera, concluso il riscaldamento e la fase tecnica, hanno effettuato un lavoro di scarico muscolare. Domani è in programma una doppia seduta.