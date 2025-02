La Juventus, dopo il giorno di riposo di ieri visto l'impegno di Champions col PSV, tornerà oggi ad allenarsi in vista del derby d'Italia. Il grande dubbio verso l'Inter è quello relativo alle condizioni di Cambiaso, out per la quarta partita di fila martedì scorso per il riacutizzarsi a fine gennaio del problema alla caviglia che già lo aveva bloccato due settimane a dicembre.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, il suo rientro è previsto tra Inter e ritorno col PSV. A dare il responso finale saranno le sensazioni dello stesso calciatore: Motta preferirebbe ovviamente averlo in campo già dal big match di campionato, ma sa già che non verrà rischiato se non sarà pienamente convinto di giocare. Al suo posto sta giocando il nuovo arrivato Kelly.

Secondo la rosea, tutto lascia pensare che Motta opererà almeno un paio di cambi considerando poi il ritorno con il PSV di mercoledì. Si profila la panchina per Yildiz e Gonzalez, con Mbangula e Conceiçao dal 1'. Intoccabili Gatti e Veiga in difesa, così come Kolo Muani in attacco. Ancora out Kalulu.