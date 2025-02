A poche ore da Juventus-Inter arrivano nuovi aggiornamenti dalla Continassa. La notizia è Douglas Luiz salterà l'appuntamento dell'Allianz Stadium per un affaticamento muscolare che gli ha impedito di lavorare con il resto della squadra, mentre Lloyd Kelly non si è allenato a causa di un problema gastrointestinale (ma la sua presenza non è a rischio). Recuperato, invece, Andrea Cambiaso: il classe 2000 è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Lo riporta Sky Sport.