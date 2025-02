Sono due i dubbi per Palladino in vista del match di giovedì con l'Inter, il recupero della partita fermata al 16' del primo tempo per il malore di Bove. Si tratta di Cataldi e Colpani, ancora a rischio per infortunio.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ieri l'ex laziale è tornato a lavorare col pallone, ma non è ancora pienamente recuperato e sarà valutato nelle prossime ore. "Due rientri che sarebbero fondamentali perché regolamento vuole che, essendo un recupero, possano essere schierati soltanto quei calciatori che erano già tesserati nel giorno in cui la partita era stata sospesa ovvero il primo dicembre, a causa del malore di Edoardo Bove. Con tante partenze e molti arrivi, Palladino ha la coperta cortissima e per questo il ritorno dei due infortunati diventa una corsa contro il tempo", si legge.

Certo il rientro dalla squalifica di Adli, out contro il Genoa. Per il resto non potranno scendere in campo i nuovi acquisti Zaniolo, Ndour, Pablo Marí, Folorunsho e Fagioli.