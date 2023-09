Dopo il cambio in panchina, l'Empoli si prepara ad ospitare l'Inter al Castellani con qualche novità di formazione. La prima, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe riguardare l'attacco, con Baldanzi che potrebbe tornare a giocare dietro alle punte alle spalle di Caputo e Cambiaghi, in vantaggio su Shpendi. In mezzo al campo Marin è invece in pole su Grassi, mentre sul centrodestra ci sarà Fazzini. "Sulla parte opposta Ranocchia potrebbe giocare dall'inizio anche se non va escluso l'utilizzo di Maleh - prosegue il giornale romano -.

Più difficile vedere dall'inizio gli ex dello Spezia Kovalenko e Bastoni, così come Gyasi magari pronto per subentrare in corso d'opera". In difesa restano invece vivi i ballottaggi, con Ismajli favorito per scendere in campo al fianco di Luperto.