La buona notizia per Nicola è il recupero di Mina, che ieri si è allenato in gruppo dopo il problema a un polpaccio. Il difensore quindi è pienamente recuperato e dovrebbe essere regolarmente schierato in difesa a fianco di Luperto. Unico assente in casa Cagliari resta dunque Luvumbo, che anche ieri ha lavorato a parte. Secondo la Gazzetta dello Sport, restano un paio di dubbi di formazione: Viola in vantaggio su Gaetano e Obert su Felici.

PROBABILE CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Augello; Piccoli.