Sfida decisiva in chiave salvezza oggi a Salerno: in programma lo scontro diretto tra i padroni di casa di Nicola e il Cagliari che avrà in panchina Agostini, appena subentrato a Mazzarri. I sardi dovranno fare ancora a meno di Nandez, come conferma la Gazzetta dello Sport: l'uruguaiano, nel 2022, a causa di una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro ha giocato appena tre spezzoni in campionato. "A fermarlo venerdì, invece, una lesione muscolare di secondo grado, sempre alla gamba destra, che mette a rischio pure Inter e Venezia".