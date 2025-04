Il Cagliari continua a preparare la sfida di sabato contro l'Inter, valida per la 32esima giornata di Serie A. Oggi i rossoblu si sono allenati al CRAI Sport Center: la seduta odierna è cominciata in palestra con focus sui lavori specifici sulla forza, poi il gruppo si è trasferito in campo, dove ha svolto attivazione tecnica accompagnata da sviluppi di gioco e prove su palla inattiva.

Domani i rossoblu si allenaranno al mattino e poi partiranno verso Milano, ma prima del volo il tecnico Davide Nicola incontrerà i media nella sala stampa del CRAI Sport Center alle ore 12.15.