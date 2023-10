Dopo il giorno di riposo concesso da Thiago Motta, oggi il Bologna è tornato ad allenarsi in vista della sfida di sabato contro l'Inter. Seduta defaticate per i titolari che hanno battuto l'Empoli, lavoro in campo con possesso palla e partitella per gli altri. Terapie, invece, per gli infortunati Stefan Posch e Jhon Lucumi. Domani, alle 10.30, è prevista un'altra seduta di allenamento a porte chiuse.