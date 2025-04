Allenamento salvo. Il Barcellona ieri ha lavorato proprio prima del blackout e oggi ci sarà la rifinitura alla vigilia del match con l'Inter. Come spiega il Corsport, nessun problema per De Jong, Pedri e Ferran Torres, usciti anzitempo dal match col Real Madrid sabato scorso: solo tanta stanchezza.

Rimangono minime, invece, le speranze per il recupero di Balde, alle prese con un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra, sofferto lo scorso 12 aprile. Il terzino sinistro titolare dei blaugrana sarebbe in netta ripresa e, nelle prossime ore, avrà un faccia a faccia con lo staff medico del Barça per decidere se è il caso di affrettare il rientro fin da domani. Con ogni probabilità, però, Flick lo riavrà al ritorno. Niente da fare per Lewandowski: per lui la data per il rientro è fissata per l'11 maggio nel Clasico col Real.