Bukayo Saka ha preso parte regolarmente all'allenamento dell'Arsenal alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Inter. L'attaccante inglese, dunque, è a disposizione di Mikel Arteta per la trasferta di Milano dopo che aver smaltito quel lieve fastidio che comunque non gli aveva impedito di giocare l'ultima mezzora della gara tra i Gunners e il Forest. In gruppo anche Cristian Mosquera, mentre restano ai box Riccardo Calafiori e Piero Hincapié. Lo riporta The Standard.