Sarà un Arsenal senza Declan Rice quello che si vedrà in campo oggi contro l'Inter a San Siro. Come riporta Tuttosport, il centrocampista non ha nulla di serio, ma ha comunque dato forfait: domenica c'è il derby col Chelsea e non si vogliono correre rischi.

In compenso recupera Odegaard, che ieri ha disputato l'intero allenamento con i compagni. Andrà comunqe in panchina, secondo il quotidiano: l'Arsenal dovrebbe infatti schierare un 4-4-2 con Raya tra i pali, White, Saliba, Gabriel e Timber in difesa, Saka, Partey, Merino e Martinelli a centrocampo, Havertz e Trossard davanti.