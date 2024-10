Anche lo Young Boys perde tasselli in vista della sfida di Champions League contro l'Inter: è di oggi la notizia dello stop per il centrocampista zambiano Miguel Chaiwa, che si è infortunato con la sua Nazionale e sarà indisponibile per tutto il 2024 dovendo sottoporsi ad un intervento chirurgico. Chaiwa ha rimediato infatti diversi infortuni ai legamenti della caviglia destra dopo un fallo subito durante il match contro il Ciad, che hanno reso necessaria l'operazione.