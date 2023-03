A due giorni da Porto-Inter, Stephen Eustaquio , centrocampista canadese della squadra di Conceiçao, ha parlato ai microfoni UEFA del match che li attende contro i nerazzurri. "L'obiettivo è quello di andare il più avanti possibile nella competizione - ha detto Eustaquio -. Il Porto è il club più grande del Portogallo, ha una grande storia, è rispetto in Europa e in tutto il mondo. Sono molto felice di essere qui e voglio vincere con questa maglia.

Sto costruendo il mio percorso qui in Europa e spero di essere un esempio per altri calciatori canadesi. Dopo un momento difficile, adesso il nostro calcio sta tornado a buoni livelli come testimoniato anche dalla crescita di talenti come Davies o David. Per me, che ho sempre voluto giocare nel Porto, giocare la Champions con loro è un sogno che si avvera".