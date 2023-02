Direttamente dal sito ufficiale del Porto arrivano nuove dichiarazioni di Sergio Conceiçao, tecnico dei lusitani. "La differenza alla fine l'ha fatta l'efficacia sotto porta: l'Inter ha segnato quando ha potuto, noi no", ha spiegato l'ex ala nerazzurra.

Il riassunto del match.

“È stata una partita molto equilibrata, con le squadre che hanno dimostrato di poter stare a questi livelli. Abbiamo provato a sfruttare i punti deboli dell'Inter, ma avremmo dovuto fare meglio negli ultimi metri. I giocatori avrebbero meritato un altro risultato per la dedizione e l'impegno, e per questo sono molto deluso per il ko".