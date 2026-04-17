Mentre in Italia tiene banco il discorso mercato che lo vede protagonista dell'intreccio tra Inter e Barcellona per Alessandro Bastoni, col suo nome entrato in ballo come possibile contropartita da inserire nell'eventuale operazione in quanto elemento gradito al club nerazzurro, Hector Fort scalpita per il ritorno in campo dopo l'operazione alla spalla che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per diversi mesi, subita dopo un infortunio rimediato nel match tra il suo Elche e il Rayo Vallecano. I problemi sono ormai andati definitivamente in archivio e Fort, parlando ai canali ufficiali del club biancoverde, ottenuto il placet definitivo per il ritorno tra gli effettivi del tecnico Ruben Sarabia si dice pronto a dare nuovamente una mano ai propri compagni nella corsa salvezza, già dal match contro l'Atletico Madrid di mercoledì.

Questo l'annuncio del giocatore classe 2006: "Sono molto contento, non vedevo l'ora. Sono stati tre mesi lunghi, ma l'importante è che sono tornato, desideroso di giocare di nuovo e di sentire di nuovo il campo. L'infortunio è stato un duro colpo perché ero in buona forma, giocavo regolarmente da titolare. Ma questo è il calcio, e bisogna accettarlo. Grazie al supporto della mia famiglia, dei miei amici e della mia compagna, è stato più sopportabile. Ora mi sento benissimo. L'infortunio era alla spalla, il che mi ha permesso di continuare a lavorare sulla mia preparazione atletica. Sono pronto a dare il mio contributo alla squadra e sono molto desideroso di aiutare. Mancano sette partite e la squadra ha ben chiaro il suo obiettivo; lavoreremo sodo e daremo il massimo per raggiungerlo. È una settimana lunga che ci permette di allenarci intensamente e di prepararci bene per la partita, anche mentalmente. La affronteremo con grande entusiasmo".