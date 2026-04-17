Sabato 30 maggio, grazie all’Inter Summer Camp - San Siro Experience, i ragazzi dagli 8 ai 16 anni avranno l’opportunità unica di vivere i luoghi iconici di San Siro come mai prima e calcare il campo. L’experience, suddivisa in due turni (dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00), accompagnerà i partecipanti in un percorso emozionante nel cuore di San Siro, ripercorrendo le gesta dei loro beniamini: l’uscita dagli spogliatoi, il passaggio nel tunnel, l’attesa in panchina e, infine, l’ingresso in campo indossando l’esclusiva maglia del Fourth Kit 25/26 dell’Inter.

Ad arricchire la giornata, tante le attività extra: giochi, intrattenimento, spettacoli di una star del freestyle e soprattutto la possibilità di incontrare alcune Legend nerazzurre. L’experience è aperta a tutti i ragazzi dagli 8 ai 16 anni, con posti a disponibilità limitata. L'evento sarà inoltre aperto ai familiari degli iscritti: i genitori e un fratello o una sorella potranno accedere gratuitamente all’interno dello stadio, assistere ai momenti di campo e partecipare agli incontro con alcune Legend nerazzurre.

Maggiori informazioni qui.