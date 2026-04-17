Ci avviciniamo al fischio d'inizio di Inter-Cagliari e sono previste grosse novità di formazione in casa nerazzurra. Secondo quanto riferisce Sky Sport, tra i pali ci sarà Pepo Martinez al posto di Sommer. In difesa De Vrij al centro del reparto, coadiuvato da Akanji e Carlos Augusto. In cabina di regia inamovibile Calhanoglu, affiancato da Barella e Mkhitaryan. Sugli esterni confermatissimi Dumfries e Dimarco, in attacco al fianco di Marcus Thuram ci sarà Pio Esposito, pronto al derby con il fratello Sebastiano.