Ci avviciniamo al fischio d'inizio di Inter-Cagliari e sono previste grosse novità di formazione in casa nerazzurra. Secondo quanto riferisce Sky Sport, tra i pali ci sarà Pepo Martinez al posto di Sommer. In difesa De Vrij al centro del reparto, coadiuvato da Akanji e Carlos Augusto. In cabina di regia inamovibile Calhanoglu, affiancato da Barella e Mkhitaryan. Sugli esterni confermatissimi Dumfries e Dimarco, in attacco al fianco di Marcus Thuram ci sarà Pio Esposito, pronto al derby con il fratello Sebastiano.

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 17 aprile 2026 alle 19:20
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione