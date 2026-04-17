Sarà una serata non solo all'insegna del grande calcio, ma anche della grande musica, quella di questa sera a San Siro tra Inter e Cagliari. Come noto, infatti, verrà consumata prima della sfida tra nerazzurri e rossoblu la serata di celebrazione del 50esimo anniversario dell'uscita dell'album capolavoro dei Pink Floyd 'Wish You Were Here', una delle pietre miliari della storia del rock, per la quale è stata lanciata nei giorni scorsi anche una collezione speciale dedicata. All'ingresso in campo, come noto, i giocatori dell'Inter indosseranno una speciale giacca con impresso il nome della band e quello dell'album sopra il logo del club accompagnati dalle note dei Pink Floyd, mentre un gigantesco vinile, racconta Sky Sport, girerà a metà campo.

Capitolo formazione: sempre più forte la candidatura di Stefan de Vrij al centro della difesa insieme a Manuel Akanji e Carlos Augusto. Davanti, resta in pole position Pio Esposito per fare coppia con Marcus Thuram. A centrocampo, rimangono ancora in corsa Davide Frattesi ed Henrikh Mkhitaryan, ma la sensazione è che non ci saranno modifiche rispetto all'ultimo match contro il Como.