Nel pre-partita di DAZN è intervenuto il centrocampista nerazzurro, Mkhitaryan, a pochi istanti dalla sfida contro il Cagliari: "Sono sempre felicissimo per la squadra, a prescindere da chi fa gol. Non mi vedete troppo, ma sono sempre felicissimo. A Como era davvero importante non perdere quei punti e abbiamo avuto un grande carattere per fare quella prestazione".

Sezione: News / Data: Ven 17 aprile 2026 alle 20:11
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione