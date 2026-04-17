Nel pre-partita di DAZN è intervenuto il centrocampista nerazzurro, Mkhitaryan, a pochi istanti dalla sfida contro il Cagliari: "Sono sempre felicissimo per la squadra, a prescindere da chi fa gol. Non mi vedete troppo, ma sono sempre felicissimo. A Como era davvero importante non perdere quei punti e abbiamo avuto un grande carattere per fare quella prestazione".