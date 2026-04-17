Il Frosinone terzo in classifica a tre punti dalla vetta arriva al Braglia di Modena domani pomeriggio col chiaro intento di chiedere strada ai Canarini e proseguire nella loro corsa per la promozione in Serie A, una battaglia a quattro molto serrata che vede in lizza anche Venezia, Monza e Palermo. Partita molto delicata per la formazione gialloblu di Andrea Sottil, che oltretutto si presenta con alcune defezioni importanti specie in attacco. E allora, nel corso della conferenza stampa tenutasi quest'oggi, è stata avanzata l'idea di vedere più avanzato Yanis Massolin, il centrocampista francese che in estate saluterà l'Emilia e raggiungerà l'Inter. Questa la risposta di Sottil: "È un giocatore che può fare più ruoli e non va imbrigliato. Quando abbiamo palla deve essere libero di muoversi. Può fare anche il sottopunta ed è una soluzione che mi stimola, l’ho già utilizzata con buoni risultati. Il problema è la coperta corta a centrocampo, viste alcune assenze, ma è un’opzione che tengo in considerazione”, le parole riportate da Tutto Mercato Web.

Massolin, lo ricordiamo, è stato acquistato dall'Inter nelle ultime ore del mercato invernale a titolo definitivo con un contratto fino al 30 giugno 2030, e lasciato in prestito al Modena fino al termine della stagione in corso. Dopo una prima parte di stagione decisamente importante, il ragazzo franco-algerino ha avuto un momento di flessione e domani, contro la forte formazione di Massimiliano Alvini, è chiamato a rilanciarsi anche per aiutare il Modena a blindare la propria posizione che vale i playoff promozione.