Stefano Moreo, attaccante del Pisa che ha spaventato l’Inter con la sua doppietta, racconta a DAZN come è nata la rete del momentaneo 1-0 toscano: “Non ho pensato a niente, ho visto la palla che arrivava e il portiere fuori e mi sono detto di provare a calciare. L’ho presa bene col piattone e piano piano è entrata dentro”.

Puoi giocare in qualsiasi ruolo, come ti trovi da seconda punta e cosa ti sta dando Gilardino?

“Mi trovo bene, ormai sono anni che gioco in questo ruolo provando a creare lo spazio per la prima punta. Poi con gli inserimenti sono veloce. Gilardino mi chiede di esprimere al meglio le mie qualità e dare supporto alla prima punta creando lo spazio, oltre ad attaccare bene l’area”.

Puoi avere molto mercato in Serie B, ma da miglior marcatore del Pisa è un’idea che ti può passare per la testa o non pensi di andare via?

“Assolutamente, gioco per il Pisa e voglio salvarlo dando tutto per la società e i tifosi. Penso solo a loro”.