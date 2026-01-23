Dopo aver assaporato l'impresa, Alberto Gilardino torna a casa con sei reti incassate dall'Inter e un doppio vantaggio cestinato. Il tecnico del Pisa analizza il pesante ko di San Siro davanti alle telecamere di DAZN: "La serata è molto amara e il risultato è difficile e ampio per quello che abbiamo fatto nel primo tempo. Andare sul 2-0 contro l'Inter non è scontato, l'inerzia è cambiata sul rigore e sul colpo di testa di Canestrelli che poteva portarci sul 3-3. Nel secondo tempo poco noi e tantissima Inter, che è una squadra fortissima. Sul 3-2 dovevamo tenere equilibrio ma abbiamo fatto tanti errori, anche chi è entrato a parte Piccinini. Dobbiamo cercare di archiviare un risultato pesante e tenere il poco di buono in una serata amara".

Nel secondo tempo avete concesso tante ripartenze. È quello il rammarico? Perché quei cambi all'intervallo?

"Ho tolto Marin perché era ammonito ma Piccinini è entrato bene, Tramoni invece è uscito perché avevo bisogno di gamba e credevo potesse darmela Akinsanmiro, ma forse è stata una scelta sbagliata. Idem per Durosinmi che non è ancora in condizione".

La buona notizia è la doppietta di Moreo. Come si stanno inserendo Bozhinov e Loyola?

"Sono contento per Stefano, è un ragazzo importante nel gruppo che si sacrifica tanto. Bozhinov è molto giovane, arriva da un altro campionato e ci vorranno i giusti tempi. Per Loyola è lo stesso discorso, non è ancora in condizione e dovrò essere bravo ad inserirlo piano piano".