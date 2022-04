È Lorenzo Pellegrini il giocatore della Roma chiamato davanti alle telecamere di DAZN per analizzare brevemente il match di campionato contro l'Inter: “Cosa ci ha detto Mourinho? Sappiamo che è una partita importante, ci stiamo giocando le possibilità di giocare in Europa l’anno prossimo anche se siamo in una posizione ibrida. È una partita che vogliamo vincere e il mister ci ha detto di pensare solo a questo”.

Ti do 100. Quando metti nella partita di oggi e quanto in quella di giovedì?

“100 oggi e 100 a Leicester”.