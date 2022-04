Sono venti i giocatori convocati da Nicolò Frustalupi, tecnico del Napoli Primavera che oggi non sarà in panchina per via di una squalifica, in vista della gara contro l'Inter di Cristian Chivu, in programma a Interello. Ecco l'elenco completo: Acampa, Ambrosino, Boffelli, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, De Marco, Di Dona, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Idasiak, Mercurio, Nosegbe, Pesce, Pontillo, Saco, Spavone, Vergara.