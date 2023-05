Rafael Leao probabilmente dovrà saltare l'Euroderby d'andata a causa dell'elongazione dell'adduttore. L'attaccante del Milan, comunque, preferisce non fare drammi sull'infortunio e guardare ai prossimi impegni del Milan con ottimismo: "Non sono preoccupato - le parole del portoghese in una chat su The Residency, un'app in cui è possibile dialogare con i calciatori -. Torno presto, sono ottimista. Ho fatto cure e ho dormito tutto il giorno".