Il tecnico del Milan Sergio Conceicao ha parlato a Mediaset dopo la vittoria contro la Juve nella semifinale di Supercoppa italiana: "Ci vuole la passione nella vita, il calcio è emozione e sono momenti bellissimi. Abbiamo meritato questa finale per il secondo tempo che abbiamo fatto. Nel primo tempo ho visto un Milan come quello di qualche settimana fa, con tanti dubbi, troppo lenti nella circolazione. All'intervallo ci siamo parlati guardandoci negli occhi, dovevamo capire cosa dovevamo fare per vincere la partita e sono stati veramente coraggiosi. Il secondo tempo è stato completamente diverso, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Abbiamo un giorno in meno di riposo e questo è un fattore importante".

Leao disponibile per lunedì?

"Vediamo, è vicino al recupero. Penso che domani non ci sarà ancora. Vediamo dal giorno dopo".