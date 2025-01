Sergio Conceicao, deluso per la figuraccia rimediata ieri dal Milan a Zagabria, invita la squadra a girare immediatamente pagina per trovare la reazione immediata, a partire dal derby contro l'Inter di domenica sera: "E' stata una serata così, ora dobbiamo pensare alla prossima partita e cambiare questo ambiente. Abbiamo ancora tutto nelle nostre mani, ma dobbiamo fare di più", le parole del tecnico portoghese a Sky Sport. Che poi in conferenza ha puntualizzato di avere in mano lo spogliatoio: "Se i giocatori credono nel mio lavoro? Rispondo sinceramente: non ho dubbi. Ho visto giocatori che erano veramente dispiaciuti e delusi per questa partita. Se i giocatori non credessero in me, non avremmo vinto la Supercoppa, a Como o col Parma con reazioni importanti. Dobbiamo cambiare l'approccio alle partite. Se chi gioca dal primo minuto non è disponibile a fare questo, metteremo altri. La fiducia c'è tra staff e giocatori".