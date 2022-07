Mattia Croci-Torti, allenatore del Lugano, vivrà questo pomeriggio una partita particolare. Il tecnico ticinese rivela a Sportitalia di essere un grandissimo tifoso nerazzurro: "Sono abbonato all'Inter da 15 anni, settore 222, per me oggi è una grande emozione. Arriviamo a cinque giorni dall'inizio del campionato, spero di vedere almeno per il primo tempo una squadra pronta per il Sion. Un avversario importante dà sempre grandi motivazioni per poter partire alla grande domenica prossima. Lukaku e Lautaro? Per noi interisti è una grande soddisfazione, per la nostra squadra uscire bene da un confronto con dei campioni così può essere un grande stimolo. Ho spiato l'amichevole con la Milanese, ho visto che hanno giocato con Joaquin Correa dietro le punte. Ma siamo pronti a tutte le situazioni e proveremo a mettere in difficoltà". Chiosa sul mercato dell'Inter: "Sicuramente qualcosa arriverà ma sono già una bella corazzata, il mercato è lungo...".