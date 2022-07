È terminata con la seduta di stamattina il ritiro precampionato del Lecce in quel di Folgaria. Conclusa l'esperienza in Trentino, la rosa agli ordini di mister Baroni si prenderà qualche giorno di pausa prima del rientro lunedì pomeriggio presso il Centro Sportivo Deghi Center di San Pietro in Lama. A quel punto inizierà la volata giallorossa verso l'atteso esordio in campionato contro l'Inter.

Giacomo Principato