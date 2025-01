Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, si sofferma ai microfoni di DAZN per presentare brevemente la sfida contro l'Inter al via tra poco: "L'idea di poter sfidare le grandi con lo stadio tutto esaurito è una grande opportunità. Recentemente abbiamo pareggiato con la Juve, lo stadio può incidere contro le grandi. Vediamo che succede oggi".

Dorgu è sempre rimasto focalizzato sul Lecce nonostante le voci di mercato? Avete deciso di tenerlo.

"Abbiamo fatto una scelta un po' controcorrente ma, per coerenza con quanto detto, a gennaio l'idea era di tenere i giocatori più importanti. Il ragazzo era un po' disorientato la settimana scorsa, mentre in questa è stato sul pezzo. Di lui si parla troppo, faremo resistenza finché questo ha una logica. Poi ci sono cose più grandi di noi, bisogna fare il bene del club".

Quanto orgoglio c'è nel sentire queste offerte per i vostri giocatori?

"Lui viene dalla Primavera scudettata, è un segnale importante di quanto stiamo facendo bene. Ma è bella anche la forza del club che può dire no grazie a bilanci sani. Finché ha un senso e una logica continueremo a dire di no".