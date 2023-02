Il giorno dopo la precisazione del Milan, che in un comunicato ha smentito la versione della Gazzetta dello Sport circa un presunto gelo tra il club e Rafael Leao in tema rinnovo, è Ted Dimvula, avvocato dell'attaccante portoghese, a rinforzare il concetto in esclusiva per Sky Sport: "Da diverse settimane stiamo assistendo a un aumento di notizie false e fuorvianti riguardanti Rafael Leao. Queste informazioni diffamatorie hanno un solo scopo: paralizzare il dialogo cordiale e professionale che abbiamo con la dirigenza del Milan per quanto riguarda il rinnovo del contratto di Rafael. Neghiamo ogni desiderio da parte di Rafael e/o del suo entourage di abbassare la clausola rescissoria per facilitare una sua cessione la prossima estate.