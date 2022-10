Un convulso finale culminato con la rete di Boulaye Dia ha permesso alla Salernitana di tornare al successo superando per 2-1 l'Hellas Verona, ma ha anche determinato una defezione in vista del match di domenica contro l'Inter a San Siro: dopo la rete del senegalese si è scatenata una baruffa in campo, durante la quale l'arbitro Davide Ghersini ha espulso il centrocampista granata Ivan Radovanovic, che pertanto non sarà a disposizione di Davide Nicola contro i nerazzurri. Durante la partita, invece, ha dovuto alzare bandiera bianca per infortunio Giulio Maggiore. Anche per l'ex Spezia la trasferta di Milano ad oggi appare in dubbio.