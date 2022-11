Il terzino brasiliano della Juventus Danilo è il protagonista della nuova puntata del format di DAZN '1 vs 1'. In vista della grande sfida di domenica sera contro l'Inter, Danilo si pronuncia così sui nerazzurri tornando con la mente a quanto successo la scorsa stagione col blitz firmato Hakan Calhanoglu: "Giocando alla Juventus non riesco a dire, dopo una sconfitta, che è stata una delle migliori prestazioni della passata stagione. Loro hanno segnato, noi no, e per noi quei 3 punti sarebbero stati importantissimi in ottica campionato. Per come sono andate le cose abbiamo perso fiducia dopo quella sconfitta. Credo che quest’anno le cose possano andare diversamente. Portiamo rispetto all'Inter, ma io penso che noi stiamo tornando a fare bene le cose, a stare sempre in partita, a stare concentrati. Tutte cose che in certe gare sono di grande importanza".