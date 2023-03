A pochi minuti da Inter-Juve, Francesco Calvo parla così ai microfoni di DAZN . "Sicuramente è il momento di invertire la rotta per quanto riguarda gli scontri diretti in trasferta, stasera possiamo invertire la rotta ma penso si tratti solo di un caso", così il CFO bianconero. "Se la sentenza può influenzare la squadra? Il 19 aprile avremo delle certezze, poi il giorno dopo avremo una partita importante di Europa League. Abbiamo tempo per tenere la squadra concentrata per quell'impegno.

Di Maria? Felici si stia esprimendo al meglio dopo aver avuto guai fisici a inizio stagione: con lui, come con tutti gli altri, parliamo di futuro, ma lo facciamo dietro le quinte perché la stagione è lunga. Peraltro c'è un grande lavoro sui giovani, infatti oggi ci sono in campo titolari tre ragazzi nati dopo il 2000: siamo orgogliosi per il club e per il calcio italiano. Rabiot? Non lo scopriamo oggi, sta rendendo benissimo: lui, come Di Maria, ha spiegato quanto si trovi bene qui. Ragioniamo senza fretta sul futuro visto che ci sono molte incognite, sia sportive che extra-sportive".