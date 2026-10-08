Già l'avversario non è dei più morbidi, peer usare un eufemismo. A questo si aggiungono gli infortunati, che riducono le opzioni a disposizione. Alberto Gilardino avrebbe preferito un battesimo diverso sulla panchina del Parma, che sabato sarà al Meazza per affrontare i campioni d'Italia e attuali capolisti. E siccome piove sul bagnato, dopo Pontus Almqvist, problema muscolare, anche Abdoulaye Ndiaye deve alzare bandiera bianca.

Il centrale senegalese ha infatti rimediato una brutta botta in allenamento e non sarà quindi a disposizione per alcune settimane, proprio in un periodo in cui stava guadagnando terreno e fiducia nella difesa gialloblu.