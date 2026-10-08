Già l'avversario non è dei più morbidi, peer usare un eufemismo. A questo si aggiungono gli infortunati, che riducono le opzioni a disposizione. Alberto Gilardino avrebbe preferito un battesimo diverso sulla panchina del Parma, che sabato sarà al Meazza per affrontare i campioni d'Italia e attuali capolisti. E siccome piove sul bagnato, dopo Pontus Almqvist, problema muscolare, anche Abdoulaye Ndiaye deve alzare bandiera bianca.
Il centrale senegalese ha infatti rimediato una brutta botta in allenamento e non sarà quindi a disposizione per alcune settimane, proprio in un periodo in cui stava guadagnando terreno e fiducia nella difesa gialloblu.
Sezione: L'avversario / Data: Gio 08 ottobre 2026 alle 14:28
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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autore
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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