Se Juan Cuadrado fa gli straordinari alla Pinetina con l'obiettivo Derby d'Italia, anche la Juventus tenta di ritrovare pezzi per il grande appuntamento del 26 novembre.

Secondo gli ultimi aggiornamenti svelati da Sportmediaset, per la sfida contro l'Inter Max Allegri punta a recuperare Manuel Locatelli, grande forfait di questo ritiro di Coverciano, insieme all'interista Alessandro Bastoni. Il centrocampista '98 ha lasciato il raduno azzurro per una micro-frattura alla costola, problemino che potrebbe però rientrare in tempo per la sfida contro i nerazzurri. Da valutare anche le condizioni di Fabio Miretti, alle prese con una lombalgia.