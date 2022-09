A poco più di 24 ore dal derby della Madonnina, le idee in casa Milan sono molto chiare relativamente alla formazione anti-Inter che scenderà in campo a San Siro: secondo Sky Sport, sarà Alexis Saelemaekers a completare il tridente di trequartisti dietro Olivier Giroud assieme a Rafael Leao e Charles De Charles De Ketelaere. Per il resto nessuna sorpresa: davanti a Mike Maignan, difesa a quattro composta da Davide Calabria, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Theo Henandez; in mezzo, Sandro Tonali torna ad affiancare Ismaele Bennacer.