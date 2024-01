Filtra ottimismo in casa Juve rispetto ai recuperi dei tre acciaccati Adrien Rabiot, Federico Chiesa e Weston McKennie in vista del derby d'Italia scudetto di domenica sera. Stando a quanto riferisce Sky Sport, non preoccupano le condizioni dello statunitense, uscito malconcio dalla gara con l'Empoli, tanto che si può già ipotizzare un suo impiego dal 1' contro l'Inter, al pari del centrocampista francese, che dovrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri dopo aver saltato le sfide con Lecce ed Empoli. Diverso il discorso relativo al nazionale italiano, che dovrebbe accomodarsi almeno inizialmente in panchina.