Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, è entusiasta per la finale di Champions League raggiunta. "E' stressante, quasi da infarto, ma è bellissimo essere in finale dopo una stagione lunga e difficile. La gente dimentica che avevamo quattro punti e dovevamo vincere tutte e tre le partite per qualificarci nel girone, è stato difficile. Abbiamo avuto fiducia nei nostri giocatori e tifosi, è incredibile essere qui oggi", dice a CBS Sports Golazo.

"Onestamente non pensavo alla finale, volevo i playoff e quello era l'obiettivo, andare avanti partita per partita - aggiunge - Ma oggi siamo a una partita dalla fine, una grande sensazione. Potevamo uscire, ma credevamo nel nostro progetto. Ho promesso che non avremmo cambiato e saremmo andati avanti così. A prescindere dal risultato. Crediamo nell'allenatore e nei giocatori. La squadra lotta, muoiono per la maglia e lo vedete. Ma c'è ancora una partita, non ce l'abbiamo ancora fatta".