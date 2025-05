Stando a quanto riferito da Calcio e Finanza, il Comune di Milano e le autorità predisposte per l’ordine pubblico stanno riflettendo sulla possibilità di installare un maxischermo in Piazza Duomo, a Milano, per trasmettere la finalissima di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, in programma il prossimo 31 maggio, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Per la cronaca, due anni fa, in occasione della finale di Istanbul, migliaia di tifosi nerazzurri seguirono la partita a San Siro.

